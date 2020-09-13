عضو بخلية الأزمة النيابية يتوقع ارتفاعاً مرتقباً بعد إصابات كورونا في العراق ويحدد موعده

2020/09/13 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو خلية الأزمة في البرلمان، النائب رياض المسعودي، اليوم الأحد، ان الاصابات بفيروس كورونا ستشهد ارتفاعا في الشهرين المقبلين، فيما تحدث عن الأسباب.

وقال المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اصابة عدد كبير من العراقيين بفيروس كورونا، لا يعني انخفاض الاصابات في المدة المقبلة، بل ان حالات الإصابة ستشهد ارتفاعا في الشهرين المقبلين، لان الفيروس لا يتأثر بالمناخ الجوي".

وبين ان "سبب ارتفاع الإصابات يأتي لعدم وجود لقاح ضد الفيروس وكذلك علاج للمصابين، وحتى التباعد الاجتماعي والحظر تم الغائه، وهذا سوف يؤثر على مستوى الاصابات، ولهذا سوف نشهد استمرارا بتسجيل الاصابات اليومية المرتفعة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لعموم البلاد.

وسجلت الوزارة امس 60 حالة وفاة و 4106 اصابة .

وقالت الصحة إنها اجرت اليوم الأحد 19353 فحصاً وسجلت 73 حالة وفاة و 3531 اصابة جديدة بالفيروس ، قابلتها 3422 حالةُ تعافٍ.

وسجلت بغداد أعلى حصيلة إصابات بـ 896 اصابة وجاءت البصرة ثانيةً بـ 356.

وفي وقت سابق ، تحدث مدير عام صحة المثنى، اليوم الاحد، عن خطة جديدة وضعتها الوزارة، تحسباً لموجة خريفية من فيروس كورونا.

وقال باسل صبر، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة، اعدت خطة متكاملة استعدادا لموجة جديدة لفيروس كورونا قد تشهدها البلاد في فصل الخريف المقبل".

وأضاف أن "الخطة تتمثل بزيادة السعة السريرية والتغطية السريرية، وزيادة نماذج الفحوصات والتحري الوبائي وتجهيز المستشفيات بأجهزة حديثة وخاصة، وافتتاح عدد من المراكز التي أنشأتها العتبة الحسينية، بالإضافة الى تخصيص مركز في كل قطاع صحي يقوم بعملية فلترة حالات المصابين والمشتبه بهم، وكذلك التأكيد على خلايا الازمة المحلية بضرورة إلزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الاجراءات الوقائية".

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