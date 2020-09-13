الأردن : إجراءات مشددة للسيطرة على وباء فيروس كورونا من دون تطبيق الحظر الشامل

2020/09/13 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة إن الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الاجراءات التي يمكن ان تسهم في تقليل اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في ضوء ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة بالمملكة بالفترة الاخيرة وبما يمكن من السيطرة على انتشار الوباء، والحد من تفاقمه لمستويات أكثر خطورة.وقال في تصريحات صحفية مساء اليوم ان الإجراءات التي تمّ اتخاذها لا تنص على فرض حظر التجول الشامل بالمملكة، لكنها تتضمن تشديد الإجراءات على التجمّعات والممارسات التي تسهم في انتقال العدوى بمختلف أشكالها.وبين ان الاجراءات التي قررتها الحكومة تتضمن تشديد الرقابة على التجمعات ومنعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، حيث سيقوم المحافظون ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة بالتعامل بحزم مع كل من يقيم المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء أو أي تجمعات أخرى، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية، دون مراعاة لطبيعة الحالة الوبائيّة، ودون إجراءات للسلامة والوقاية./انتهى

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