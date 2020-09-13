المالكي يصل الى طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام

2020/09/13 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان المالكي وصل مساء اليوم الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.وقال المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه من المؤمل ان يلتقي المالكي عددا من المسؤولين الايرانيين، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية"./انتهى10

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