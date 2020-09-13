المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط(6) حاويات تم تغير وصف بضاعتها

2020/09/13 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط (6) حاويات محملة (ورق تغليف عصائر) المنشأ ايطاليا بواقع حمولة إجمالي (235 بكج) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية تم التلاعب بوصف بضاعتها والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تمت عملية ضبط الحاويات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود اختلاف في وصف البضاعة وان ما تم ذكره في إجازة الاستيراد (ورق تغليف عصائر بدون علامة تجارية) مع محتوى الحاويات الفعلي (ورق تغليف بعلامة تجارية) ، ويعد ذلك تلاعبأ وتغيرا في وصف البضاعة وعدم دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات.

وفي السياق ذاته تمكن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط عجلة محملة بمادة الفطر بوزن إجمالي (1 طن و 900كغم) والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ بعد تدقيق معاملتها من قبل شعبة البحث والتحري اتضح عدم وجود وثيقة فحص مختبري تؤيد صلاحية المادة ومطابقتها للمواصفات والتي يتم إصدارها من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكذلك عدم وجود وثيقة الاطلاق والمطابقة الخاصة بالمادة المحملة.

تم إحالة ما تم ضبطه في المخالفتين وفق محضرين أصولييين إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملتين خلافآ للضوابط والتعليمات النافذة.

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