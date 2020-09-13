المالكي يزور طهران

2020/09/13 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء الاحد ، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من المؤمل ان يلتقي سيادته عدد من المسؤولين الايرانيين ، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية” .

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