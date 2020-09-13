المالكي يصل إلى إيران: لقاءات مسؤولين وفحوصات طبية

2020/09/13 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء الاحد، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.



وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايلول 2020)، أنه "من المؤمل أن يلتقي سيادته عددا من المسؤولين الايرانيين، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية".

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