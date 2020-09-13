اللكاش: مضامين بيان المرجعية اليوم خارطة طريق وتجزئتها يعني الذهاب للفوضى

2020/09/13 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عد النائب السابق، محمد اللكاش، بيان المرجعية الدينية العليا اليوم الأحد خارطة طريق لحل الأزمات في البلاد.





وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بالرغم من الرسائل الكثيرة والبيانات وخطب الجمع السياسية {السابقة} الموجهة للسلطات {التشريعية والتنفيذية والقضائية} والقوى السياسية ولكن في كل مرة نجد عدم الإصغاء منها رغم البيانات التي تصدر منهم للعمل والتأييد بهذه التوصيات والإرشادات والنصائح".

وبين ان "لقاء المرجع الأعلى بالممثلة الأممية الخاصة في العراق، جنين هينيس- بلاسخارت وما صدر من بيان من مكتبه بعد انتهاء الاجتماع هو خارطة طريق ورسالة عالية المضامين ومفصله للسلطات الثلاث والقوى السياسية والمواطنين ينبغي العمل بها خلال الأشهر الثمانية المقبلة لحين اجراء الانتخابات المبكرة في مطلع شهر حزيران عام 2021".

وحذر اللكاش في الوقت نفسه "بعدم تجزئة بيان المكتب المرجعية الأعلى من البعض لأن هذه المضامين مكملة بعضها للبعض الآخر وبخلافه سيذهب العراق للفوضى والتقسيم - لاسامح الله-".

عمار المسعودي

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