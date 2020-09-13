المالكي يصل الى طهران ومكتبه يكشف سبب الزيارة

2020/09/13 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام.وذكر بيان لمكتبه انه "من المؤمل ان يلتقي المالكي عدد من المسؤولين الايرانيين ، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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