نوري المالكي في مستشفيات طهران لإجراء فحوصات طبية روتينية

2020/09/13 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأحد، سبب زيارة الأخير الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 أيلول 2020)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وصل مساء اليوم الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام".





وأوضح البيان، انه "من المؤمل ان يلتقي سيادته عدد من المسؤولين الايرانيين، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية".

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