اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تصدر قرارا لطلبة السادس الاعدادي

2020/09/13 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، الأحد، قرارا جديدا بشأن امتحانات السادس الاعدادي.

وقالت اللجنة في بيان اوردته جريدة الصباح اليوم، (13 أيلول 2020)، انها "قررت ما يلي:

عد الدور الثاني دورا اولا لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقا لتسهيل الأمر نظرا للظروف الحالية.

ويشترط ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول لأي سبب من الاسباب".

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