2020/09/13 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد:تجاوز الاهلي السعودي مفتاح التاهل للدور الـ16

اكد مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد جاهزية فريقه لمواجه الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، رغم عدم التحضير الكافي بسبب توقف الدوري العراقي وكذلك جائحة فيروس كورونا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اللجنة المالية: مطلع الأسبوع المقبل ستصل الموازنة إلى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اللجنة المالية: مطلع الأسبوع المقبل ستصل الموازنة إلى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).