2020/09/13 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تقترح موعداً لبدء العام الدراسي الجديد مع تقليص المناهج العلمية المركز الخبري الوطني.

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