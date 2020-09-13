2020/09/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب: عرعر الحدودي يتخذ شكلاً رسمياً قانونياً ضبط 55 هيكل عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية بغداد – الزمان اكدت هيئة المنافذ الحدودية ضبط خمس ناقلات في بوابه البحث والتحري ، خارج الحرم الكمركي، بعد انجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك زرباطية تحمل 55 هيكل لسيارات نوع بيجو اصفر اللون […]

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