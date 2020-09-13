2020/09/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولياء أمور التلاميذ يخشون من العدوى عند إستئناف الدوام تقارب في حالات الإصابة والشفاء بفايروس كورونا بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 3531 اصابة بفايروس كورونا مقابل 3422 حالة شفاء ، في وقت بلغ عدد المتوفين73 بحسب الموقف الوبائي اليومي امس، فيما ابدى اولياء امور تلاميذ خشيتهم مع استئناف دوام […]

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