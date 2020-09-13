2020/09/13 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ألف طن من الإمدادات مساعدات طبية إماراتية عاجلة تصل إلى العراق بغداد – الزمان أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات تحمل 20 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق.وجاءت هذه المساعدات لدعم جهود 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار […]

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