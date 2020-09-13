شرطة البصرة تلقي القبض على ( ٤١) متهما وضبط أسلحة مختلفة ومواد مخدرة

2020/09/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ألقت شرطة البصرة القبض على ( ٤١) متهما مطلوبين وفق إحكام جنائية مختلفة وضبط اسلحة ومواد مخدرة .



ضمن الصفحة الرابعة من عمليات (الوعد الصادق) .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه: كانت حصيلة الواجب القبض على ( ٤١) متهما مطلوبين وفق إحكام جنائية مختلفة في قسم شرطة الزبير (٢٠ )متهما .وقسم شرطة الهارثة (٦) متهمين.



وقسم شرطة الدير (٩) متهمين .



وقسم شرطة الفاو (٦) متهمين .واضاف البيان " تم ضبط اسلحة متعددة ومبارز جرمية كانت حصيلتها..



قاذفة RBG7 واحدة و3 بنادق كلاشنكوف و(٣٥ غراما ) مواد مخدرة مع ادوات تعاطي المخدرات وميزان الكتروني " مشيرا الى ضبط عجلتين و( 4 ) ودراجات نارية وتم اخذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها ./انتهى

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