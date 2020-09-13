بتصريح متلفز ..رئيس اللجنة المالية النيابية : مطلع الأسبوع المقبل ستصل موازنة 2020 إلى البرلمان

2020/09/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري ان مطلع الأسبوع المقبل ستصل موازنة 2020 إلى البرلمان.وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته نينا: ان التعقيدات زادت في المنافذالحدودية بعد زيادة الاجهزة الرقابية لافتا الى ان دول العالم تعتمد على الاتمتة الالكترونية في عمل الكمارك مشيرا الى ان ٣ اشهر كافية للتحول بعمل المنافذ الى الاتمتة الالكترونية./انتهى9

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