النائب حامد الموسوي: نستغرب من قرار اعادة فتح المطاعم ووضع العراقيل امام النشاط السياحي

2020/09/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعرب النائب حامد عباس الموسوي، عن استغرابه من قرار اعادة فتح المطاعم ووضع العراقيل امام النشاط السياحي ومنها الزيارات الدينية.وقال الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "في الوقت الذي اصدرت فيه اللجنة العليا جملة من القرارات التنفيذية مؤخرا ومنها ما تعلق برفع الحظر عن الأنشطة الرياضية والمطاعم والمولات والمنتديات الاجتماعية والتنقل بين المحافظات وغيرها، نستغرب من وضع هذه اللجنة العراقيل امام النشاط السياحي والذي يعتبر العصب الاقتصادي لمحافظاتنا المقدسة".واضاف ان "قطاع السياحة في العراق يمثل الرافد الاقتصادي الثاني بعد قطاع الصناعة النفطية وخاصة في المحافظات المقدسة، والتي شهدت تراجعا كبيرا منذ اكثر من سنة"، مشيرا الى ان "اكثر من (۲۰۰۰) فندق ومنشاة سياحية معطلة عن العمل".وطالب الموسوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"اتخاذ قرار شجاع لإحياء الاقتصادات المحلية لمحافظاتنا، وإعادة الروح لها اقتصادية ومعاشية ومراجعة قرار منع الأجانب من دخول الأراضي العراقية خصوصا أن الحكومات المحلية أبدت استعدادها لاستقبال المجاميع السياحية القادمة من دول العالم مع اتباع كامل الشروط الصحية"./انتهى10

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