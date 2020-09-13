2020/09/13 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) الأحد، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.



وقالت رويترز، إن "الشركة حددت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، انخفاضاً من علاوة 1.5 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول".

وخفضت الأسعار للولايات المتحدة، حيث حددت سعر خام البصرة الخفيف عند 40 سنتا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت وخفضت سعر البيع الرسمي لأوروبا أيضا وحددته بخصم 0.70 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: العراق خفّض سعر خام البصرة لشهر أكتوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: العراق خفّض سعر خام البصرة لشهر أكتوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).