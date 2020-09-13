دهوك تحصد يقطينها

2020/09/13 | 22:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك_اين]بدأ فلاحو ومزارعو محافظة دهوك في اقليم كردستان بحصاد محصول [اليقطين].

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