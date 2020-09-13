سرحان بين الغيط والبيت... - عبد السلام الزغيبي

2020/09/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي في كثير مما نعيشه في واقعنا المعاصر، حكايات وقصص وأساطير وخرافات، تعبر عنا وعن أحوالنا وظروفنا التي نعيشها، وكانت طريقة سرد هذه حكايات مشوقة في أغلب الأحيان تسرح بمخيلتنا إلى عوالم غريبة نوشك أن نراها ونعيشها.من هذه الحكايات، التي مازالت ملتصقة بنا، حينها كنا تلاميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة اللواحي في شارع يحمل نفس أسم المدرسة، وهي من أوائل المدارس التي نشأت في المدينة القديمة في وسط ......





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