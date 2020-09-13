عن الجيش والعوائل العسكرية في العراق الملكي: (3-3) - عقيل الناصري

2020/09/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري أن المؤسسة العسكرية في ظرف تاريخي معين، تصبح قوة اجتماعية/ سياسية مستقلة نسبياً وتتوخى مصالحها الخاصة، وتنطلق هذه الفرضية من أن سلطة الدولة في المجتمعات الإنتقالية تكون ذات طابع يصل إلى حدالإنفصال عن المجتمع الذي خلقها، والاستقلال النسبي عنهوذلك لتوازن الوضع وضعف الطبقات الأساسية الحديثة في مثل هذه المجتمعات، خاصة إذا علمناً بأن طبيعة الجيش تتوفر له مواصفات خاصة تجعله يشعر بالتفوق وتضخيم الذات ويخ ......





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