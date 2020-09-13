المالية النيابية: رواتب 2003 كانت 6 مليار دولار وفي 2020 بلغت 50 مليار دولار

2020/09/13 | 22:52 - المصدر: الفرات نيوز

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المالية النيابية: موازنة 2020 لم تصل الى مجلس النواب حتى الان

المالية النيابية: نتوقع قدوم الموازنة الى البرلمان مطلع الاسبوع المقبل

الجبوري: موازنة 2020 غطاء للاقتراض الجديد

الجبوري: المنهاج الوزاري يتضمن تقديم خطة للاصلاح الاقتصادي

المالية النيابية: موافقة البرلمان على الاقتراض مشروط بتقديم خطة اصلاحية

المالية النيابية: التعقيدات زادت في المنافذ بزيادة الاجهزة التي تراقب عملها

المالية النيابية: بعض العشائر والجهات الخارجة على القانون تسيطر على المنافذ الحدودية

المالية النيابية: 3 اشهر كافية لتحول بعمل المنافذ الى الاتتمتة الالكترونية

المالية النيابية: بعض المستشارين في مكتب رئيس الحكومة السابقة اوقفوا العقود الخاصة باتتمة المنافذ

المالية النيابية: علي عبد الامير علاوي تلفظ بكلمة قاسية على مجلس النواب

المالية النيابية: مديونية الحكومة لرجال الاعمال العراقيين 7 ترليون دينار

المالية النيابية: حكومة عبد المهدي فتحت ابواب الاتفاق على مصرعيه

المالية النيابية: 600 الف عامل اجنبي يعملون في البلد ويجب فرض ضريبة مالية

المالية النيابية: اكمال ميناء الفاو سيجعل العراق وجهة دولية للتجارة

المالية النيابية: 5 مليار دولار حجم الواردات السنوية لميناء الفاو والطرق التجارية

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