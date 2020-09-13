"عصابة بنغالية" في العراق: خطفوا عاملاً وعذبوه في موقع بناء مهجور

2020/09/13 | 23:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد عمال بنغالي الشرطة إلى موقع الاختطاف

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الأحد، اعتقال شخصين من بنغلاديش اختطفا عاملاً بنغاليًا وعذبوه لابتزاز عائلته.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، 13 أيلول/أغسطس، أن "دوريات النجدة وخلال التجوال في منطقة حي البلدية لاحظت شخصًا يطلب النجدة، وقد تبين أنه بنغلاديشي الجنسية، حيث ادعى أن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين أيضًا".

وأضاف البيان، أن "فريقًا من الشرطة برئاسة العميد الحقوقي عامر عبيد الفتلاوي مدير شرطة النجدة تحرك بعد الاستدلال على المكان، وألقي القبض على خاطفين اثنين داخل هيكل بناء، وتبين أن الخاطفين كانوا يقومون بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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