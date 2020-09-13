2020/09/13 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ حذر النائب ظافر العاني، من ذهاب العراق الى ما يهدد وحدته وسيادته اذا لم تطبق وصايا المرجعية الدينية العليا.وقال العاني في تصريح متلفز ان "المرجعية الدينية قدمت اليوم خارطة اصلاحات على مستويات متعددة"، مبينا ان "معظم توصيات المرجعية تنسجم مع ما طالب به المتظاهرون".واضاف "اننا نؤيد وندعم وصايا المرجعية وعلى القوى السياسية الاخذ بها"، مشيرا الى انه "من دون هذه الوصايا فان العراق مقبل على ما يهدد وحدته وسيادته"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاني بتصريح متلفز: من دون وصايا المرجعية فان العراق مقبل على ما يهدد وحدته وسيادته) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاني بتصريح متلفز: من دون وصايا المرجعية فان العراق مقبل على ما يهدد وحدته وسيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).