هيثم الجبوري : اذا لم تمرر الموازنة وفيها الاقتراض الداخلي لن تستطيع الحكومة دفع رواتب الشهر العاشر

2020/09/13 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري انه اذا لم تمرر الموازنة وفيها الاقتراض الداخلي لن تستطيع الحكومة دفع رواتب الشهر العاشر./انتهى9

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