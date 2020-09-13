2020/09/13 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كرم المتطوعين بدفن المتوفين بكورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كرم عدداً من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي الذين بادروا بالتطوع لتجهيز ودفن المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي".واكد الكاظمي بحسب كتاب الشكر والتقدير ان "موقفكم الإنساني النبيل المتمثل بتحملكم خطورة التعامل مع جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفايروس كورونا"، مقدما شكره "للجهود المبذولة في اداء الواجبات المكلفين بها، والتفاني بتقديم الخدمات، آملين بذل المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا وشعبنا".الجدير بالذكر أن عدداً من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز ودفن جثامين المتوفين بالجائحة وبناء قبورهم بشكل نموذجي ومجاني على نفقة اللواء الثاني./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي : الكاظمي يكرم المتطوعين بدفن المتوفين بكورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي : الكاظمي يكرم المتطوعين بدفن المتوفين بكورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).