ائتلاف النصر: بيان المرجعية خارطة طريق وأساس متين للإصلاح

2020/09/13 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عد إئتلاف النصر، الاحد، بيان المرجعية، بشأن الانتخابات المبكرة، بأنه خارطة طريق وأساس متين لتحقيق الإصلاح المنشود.



وأكد الائتلاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، "التزامه وترحيبه بما جاء في بيان المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) بعد لقاء سماحته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت، ويعده خارطة طريق وأساس متين لتحقيق الإصلاح المنشود".

وأشار الائتلاف إلى أن "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية تتمثل بأربع نقاط مهمة، الأولى هي إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة في موعدها المحدد، والثانية حصر السلاح بيد الدولة، والثالثة الحفاظ على سيادة البلد، والرابعة محاسبة من تورط بدماء المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديمهم للقضاء".

وعد الاتئلاف "ما جاء في البيان منهجاً واقعياً يتطابق مع رؤى ومنهج النصر في إدارة الدولة، وعلى الحكومة أن تلتزم به جملةً وتفصيلاً، كما على الكتل السياسية مهام ومسؤولية كبيرة، وعليها أن تعمل جاهدةً لتطبيقه إن أرادت الخير والصلاح للبلاد والعباد".

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