فرق الإطفاء تبحث عن ضحايا في حرائق الغرب الأميركي

2020/09/13 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف فرق الإنقاذ، الأحد، البحث عن الضحايا وسط الأنقاض المتفحمة التي خلفتها حرائق الغابات الهائلة المستعرة في ثلاث ولايات بغرب الولايات المتحدة والتي أتت على ملايين الأفدنة خلال أسابيع، فيما تخشى السلطات وقوع وفيات بأعداد كبيرة في أوريجون.

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