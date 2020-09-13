إيداع مدير عام في الوقف الشيعي بالسجن وتغريمه مالياً

2020/09/13 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة حكماً بالسجن وتغريم مدير عام في ديوان الوقف الشيعي.وذكر مصدر في الديوان لوكالة {الفرات نيوز}، ان "حكماً بالسجن لمدة سنة مع التنفيذ مع غرامة مالية قيمتها مليون دينار على مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوقف الشيعي حيدر محمد عبد الله الخلخالي".وأضاف، انه "تم إيداع الخلخالي في السجن تنفيذاً للحكم القضائي" مبينا ان "الحكم صدر وفق مادة الإضرار بالمال العام".عمار المسعودي

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