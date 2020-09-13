عائلة ناظم شاكر تقدم شكرها الى ادارة الجوية لاهتمامها بمراسيم تشييع الفقيد

2020/09/13 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قدمت عائلة النجم الكروي الراحل ناظم شاكر، شكرها الى ادارة القوة الجوية لاهتمامها بمراسيم تشييع الفقيد.





وذكر المكتب الاعلامي للقوة الجوية، إن "فهد ناظم شاكر نجل الراحل ناظم شاكر قدم شكره لإدارة النادي وعلى رأسها قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد وللشخصيات والجماهير التي حضرت في مراسيم التشييع"، مؤكدا أن "قائد القوة الجوية اوعز بارسال طائرة خاصة لنقل جثمان والده من اربيل الى بغداد".

كما قدم شقيقه كاظم شاكر "شكره للجميع بعد التشييع المهيب من قبل قيادة القوة الجوية وكل شخص حضر وساهم في هذه المراسيم".

Mohameed

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