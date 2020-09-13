2020/09/13 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعتبر عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاحد، بان أي شركة امريكية لم تحقق أي منجز على ارض العراق منذ 2003 وحتى اليوم.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “كل الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز حقيقي في المشاريع منذ الاحتلال 2003 وحتى يومنا هذا” لافتا الى ان “الشركات تاخذ عقود وتمنحها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح: الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز في العراق المركز الخبري الوطني.

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