واشنطن تعلن دعمها الكامل لخطتين تتبعها الحكومة العراقية

2020/09/13 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد السفير الاميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، الأحد، دعم بلاده الكامل لإصلاح وتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وزير المالية، علي علاوي، وقال المكتب الإعلامي للأخير في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 أيلول 2020)، ان "وزير المالية علي علاوي التقى اليوم 2020/9/13 بمكتبة في بغداد سفير الولايات المتحدة الاميركية في العراق"، لافتا الى انه "تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين".

من جانبه أكد السفير الأميركي "دعم بلاده الكامل للخطط والإجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية خاصة بما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة".

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