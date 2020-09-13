اصابة المخرج العراقي محمد شكري جميل بفيروس كورونا

2020/09/13 | 23:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر مقرب ، عن اصابة المخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل بفيروس كورونا ، مشيرا الى ان حالة المخرج جميل بحالة خطرة “.

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