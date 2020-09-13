اغتيال مدني على يد مسلحين مجهولين قرب سوق بلدروز في ديالى

2020/09/13 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون مدنيا في قضاء بلدروز في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مجهولين اغتالوا مدنيا قرب سوق قضاء بلدروز شرق بعقوبة باطلاق النار عليه ما ادى الى مقتله على الفور .واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته والجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال ./انتهى

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