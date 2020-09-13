الحشد الشعبي: لدينا تنسيق كبير مع الشرطة الاتحادية لتأمين زيارة الإمام زين العابدين (ع)

2020/09/13 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / أكد آمر اللواء 16 بالحشد الشعبي نبيل عيسى، الاحد، وجود تعاون وتنسيق كبير بين قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لتأمين زيارة الإمام زين العابدين (عليه السلام) في قضاء داقوق حيث يقع مقامه الشريف.وقال عيسى في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين قوات اللواء 16 و52 بالحشد الشعبي لتأمين زيارة الإمام زين العابدين في قضاء داقوق حيث يقصد عشرات الالاف مقامه الشريف”.وأضاف أن “قوات الشرطة الاتحادية تتولى تأمين الطوق الخارجي لقضاء داقوق، فيما يتولى الحشد الشعبي تأمين داخل القضاء”./انتهى9

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