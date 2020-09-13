الدهلكي بتصريح متلفز: خارطة طريق المرجعية الدينية هي الفرصة الاخيرة للعملية السياسية

2020/09/13 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب رعد الدهلكي، ان خارطة طريق المرجعية الدينية هي الفرصة الاخيرة للعملية السياسية.وقال الدهلكي في تصريح متلفز ان "خارطة طريق جاءت بعد ان ذاقت المرجعية ذرعا من السياسيين والعملية السياسية"، مبينا ان "هذه الفرصة الاخيرة للعملية السياسية والا سيكون الذهاب الى مجهول".واضاف الدهلكي "على الكاظمي ان يعي ان هناك جهات تاخذ غطاء المرجعية وتعتدي على الدولة، الا ان المرجعية اليوم سحبت البساط واعطت الضوء للكاظمي بالضرب بيد من حديد"./انتهى10

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