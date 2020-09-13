صور: عبوة ناسفة تستهدف عميد كلية الإمام الأعظم في كركوك

2020/09/13 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، على سيارة عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك، سامي زيارة. وقال مراسل "ناس" (13 أيلول 2020)، إن عبوة ناسفة استهدفت عميد كلية الامام الاعظم سامي زيارة، في منطقة حي العسكري شرقي كركوك.

وأضاف أن الحادث لم يوقع إصابات بشرية، غير أنه أدى إلى أضرار في عجلة زيارة.

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