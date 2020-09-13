الإمام السيستاني يعلن موقفاً حاسماً من الانتخابات.. أهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/13 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} شدد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر في 6 من حزيران 2021، فضلاً عن تشديده على ضرورة سحب السلاح المنلفت والكشف عن قتلة المتظاهرين.





أدناه أهم الاحداث لهذا اليوم:

ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تصل الى النجف للقاء المرجع الديني الاعلى الإمام علي السيستاني (التفاصيل)

الإمام السيستاني يؤكد على المشاركة الواسعة في الانتخابات ويدعو الحكومة لحسم ملفات مهمة {موسع} (التفاصيل)

الإمام السيستاني يعلن موقفه الحاسم من الانتخابات المبكرة وموعدها..



ويحذر (التفاصيل)

الإمام السيستاني يشدد على سحب السلاح المنفلت والكشف عن قتلة المتظاهرين ومنفذي الاغتيالات (التفاصيل)

الإمام السيستاني يدعو الحكومة الى فتح ملفات الفساد الكبرى ومهما كان الفاسد موقعه وداعموه (التفاصيل)

{الفرات نيوز} تنشر نص بيان لقاء الإمام السيستاني وبلاسخارت (التفاصيل)

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: نعاهد شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح

الكاظمي: الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين وقد انتهت المرحلة الأولى

نص بيان الكاظمي بشأن توجيهات الامام السيستاني (التفاصيل)

رئيس الجمهورية برهم صالح لبلاسخارت: الانتخابات المقبلة مصيرية وضرورة توفير النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع (التفاصيل)

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مغرداً: ثوابت اكدتها المرجعية كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها (التفاصيل)

رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني الشيخ حميد معلة: موقف المرجعية من الانتخابات لأهميتها وخطورتها..



وهذا سبب الفيديو للمرجع الأعلى (التفاصيل)

الخدمات النيابية: نؤيد توجيهات المرجعية وخطواتنا جادة لتفعيل الجانب الخدمي (التفاصيل)

النائب هيبت الحلبوسي: الكرة الان في ملعب الكاظمي لاتخاذ الاجراء والبرلمان داعم رئيسي لحصر السلاح (التفاصيل)

عراقيون: المشروع الوطني الشامل هو مشروع كبير لبناء البلد (التفاصيل)

عضو ائتلاف النصر ندى شاكر جودت: النقاط التي اشار اليها السيد السيستاني تضع المسؤولية أمام الحكومة والكتل السياسية (التفاصيل)

الجماعة الاسلامية الكردستانية: المشروع الوطني الشامل يهدف لحل مشاكل العراق (التفاصيل)

التغيير: المشروع الوطني الشامل جاء في الوقت المناسب..



وتعلل الاسباب (التفاصيل)

محلل سياسي: المشروع الوطني الشامل يصب في مصلحة البلد ويرتقي بالواقع العراقي (التفاصيل)

نائب يحذر من استغلال بيان المرجعية العليا بشأن الانتخابات حسب "المذاقات" (التفاصيل)

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يزور السيد حسين الصدر ويبحثان وضع البلد (التفاصيل)

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصل الى طهران ومكتبه يكشف سبب الزيارة (التفاصيل)

إيداع مدير عام في الوقف الشيعي بالسجن وتغريمه مالياً (التفاصيل)

العراق يسجل انخفاضاً باعداد الاصابات اليومية بكورونا..



تعرف على الموقف الوبائي (التفاصيل)

المالية النيابية تكشف نسبة عجز موازنة 2020: جهات تعرقل سلم الرواتب (التفاصيل)

القبض على 35 مطلوباً بينهم أجنبيان في البصرة وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة (التفاصيل)

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اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

الصحة تحسم موقفها من عودة الأطفال للمدارس (التفاصيل).

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