حقوق الانسان توجه طلبا للكاظمي بشأن معتصمي الهندسة

2020/09/13 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأحد، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتبني مطالب خريجي كليات الهندسة المعتصمين وانهاء معاناتهم بايجاد الحلول الجذرية لمشاكلهم، مشددة على ضرورة تخصيص درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام المقبل.

وقالت عضو مجلس المفوضية، فاتن عبدالواحد الحلفي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 أيلول 2020)، انها "تناشد رئيس مجلس الوزراء بتبني مطالب خريجي كليات الهندسة من المعتصمين امام بوابة مكتبه في منطقة العلاوي واللقاء بممثليهم للاطلاع على ظروفهم وانهاء معاناتهم بايجاد الحلول الجذرية لمشاكلهم".

وأضاف البيان، ان "الحلفي اكدت خلال لقائها بعدد من المعتصمين ان على الجهات المعنية تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنة العام المقبل لغرض الاستفادة من الطاقات الشابة من خريجي كليات الهندسة للمساهمة في اعمار العراق وتطوره، من جانبهم اكد ممثلو المعتصمين على ضرورة تبني الحكومة لمطالبهم الحقة لتوفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم العلمية، مشيرين الى ان الخريجين من هذا الاختصاص والاختصاصات الاخرى قد بذلوا جهودا وتحملوا التكاليف الباهضة مع عوائلهم لغرض تحقيق حلمهم في نيل الشهادة الجامعية وممارسة دورهم في المجتمع" .

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