التربية تصدر قرارا بشأن انتقال الطلبة بين المدارس الإعدادية والمهنية

2020/09/13 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، الأحد، السماح بانتقال الطلبة في المراحل الأكاديمية من المدارس الإعدادية إلى الفروع المهنية.

وذكر المدير العام للتعليم المهني، محمود المالكي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (13 أيلول 2020)، إنه "بإمكان الطلبة المتلكئين في المراحل الأكاديمية الانتقال من المدارس الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي إلى المدارس المهنية وفقا للآلية التي وضعتها المديرية العامة للتعليم المهني".

وأضاف المالكي، أن "قبول طلبة الخامس العلمي سواء من الذكور أو الأناث سيكون في الفرع الصناعي وفي اختصاصات الحاسوب وتقنية المعلومات والفرع التجاري، في حين سيكون قبول طلبة الخامس الأدبي في الفرع التجاري"، لافتا إلى أن "طالبات الخامس الأدبي سيتم قبولهن في الفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية".

يذكر أن تعليمات المديرية العامة للتعليم المهني السابقة كانت تقبل فقط من هم في مرحلة الرابع الإعدادي للانتقال إلى الفروع المهنية.

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