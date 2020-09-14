نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يعلن عن شفاء نجله من فايروس كورونا

2020/09/14 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن شفاء نجله من فايروس كورونا.وقال اللامي في تغريدة على "تويتر": "منذ اسبوعين اصيب ولدي الأعز آخر العنقود أحمد بفيروس كورونا، وصبرت خلال تلك الفترة برجاء للباري الكريم ان يشفيه والحمد لله ابلغت اليوم ان آخر مسحة له كانت سلبية أي تعافيه".واضاف " أللهم إرحم كل المصابين..



‏عشت أياماً في غاية الصعوبة لكنني تمالكت نفسي وعزيمتي..



ربي ارحم كل المرضى وشافيهم"./انتهى10

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