نجاة معاون عميد كلية الامام الاعظم من محاولة اغتيال شرق كركوك

2020/09/14 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن نجاة معاون عميد كلية الامام الاعظم في كركوك من محاولة اغتيال بتفجير عبوة لاصقه شرق مدينة كركوك .وقال مصدر امني ان عبوة لاصقة انفجرت بعجلة مدنية يقودها الدكتور سامي زاير ابراهيم معاون عميد كلية الامام الاعظم في منطقة حي العسكري وحدوث اضرار مادية ./انتهى

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