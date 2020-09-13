2020/09/14 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت لجنة الشكاوى، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول "غير المحجبات".



وكانت، الشربيني، قد وجهت رسالة عبر برنامجها "هي وبس"، لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها.

وقالت الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي (احذري) تقلعي الحجاب.



أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بتفح تحقيق مع الإعلامية رضوى الشربيني بعد حديثها عن غير المحجبات pic.twitter.com/GSbzC1NxaN

— زيدان نجد (@ZidaneNajd) September 13, 2020

وتابعت أن "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها"، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على "شيطانهن" قائلة لها: "أنتن أحسن عند ربنا".

وطلبت المذيعة من المحجبات أن "يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط".

ويحظى برنامج المذيعة بمتابعة واسعة في مصر، خاصة من قبل الفتيات والنساء، وتقدم، من خلاله، النصائح للنساء فيما يتعلق بما يجب عليهن فعله مع الرجال.

وأثارت الشربيني الجدل عدة مرات بسبب هذه النصائح إذ اعتبر البعض أنها تشجع النساء على الطلاق، وتنطوي على تمييز ضد الرجال، وقد رفع محامي مصري دعوى قضائية ضدها اتهمها فيها بمحاولة "تفكيك وحدة نسيج المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجهت رسالة إلى المحجبات.. إحالة مذيعة مصرية للتحقيق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجهت رسالة إلى المحجبات.. إحالة مذيعة مصرية للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).