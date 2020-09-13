كأس ألمانيا.. ليفركوزن يفوز بسباعية وهوفنهايم ينجو بركلات الترجيح

2020/09/14 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز باير ليفركوزن ستة أهداف في أول 32 دقيقة ليسحق نوردرشتيد القادم من الدرجة الرابعة 7-صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم يوم الأحد لكن هوفنهايم منافسه في دوري الدرجة الأولى احتاج إلى ركلات الترجيح ليتجاوز كيمنتس فريق الهواة.

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