منظمة الصحة: رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم

2020/09/14 | 00:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم ، بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالاً خلال 24 ساعة.وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفاً و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.Mohameed شارك إذا أردت

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