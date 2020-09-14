النصر: خارطة طريق السيستاني تتمثل بـ 4 نقاط مهمة

2020/09/14 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الأحد، ان المرجعية الدينية رسمت في بيانها الذي يعد خارطة طريق لتحقيق الاصلاح المنشود 4 نقاط مهمة.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 أيلول 2020)، ان "ائتلاف النصر يؤكد التزامه وترحيبه بما جاء في بيان المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) بعد لقاء سماحته مع ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت، ويعده (خارطة طريق واساس متين لتحقيق الاصلاح المنشود)".

وأشار الائتلاف في بيانه الى ان "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية تتمثل باربع نقاط مهمة، الاولى تتمثل باجراء انتخابات نزيهة وعادلة في موعدها المحدد، والثانية بحصر السلاح بيد الدولة، والثالثة بالحفاظ على سيادة البلد، والرابعة بمحاسبة من تورط بدماء المتظاهرين والقوات الامنية وتقديمهم للقضاء" .

وأضاف: "ويعد ائتلاف النصر ما جاء في البيان منهجا واقعيا يتطابق مع رؤى ومنهج النصر في ادارة الدولة، وعلى الحكومة ان تلتزم به جملة وتفصيلا، كما على الكتل السياسية مهام ومسؤولية كبيرتين، وعليها ان تعمل جاهدة لتطبيقه إن ارادت الخير والصلاح للبلاد والعباد".

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