السيستاني يبلغ ممثلة الأمم المتحدة دعمه الانتخابات المبكرة وإجراءات الكاظمي لبسط سلطة الدولة

2020/09/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعرب‭ ‬المرجع‭ ‬الديني‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ (‬حزيران‭) ‬2021،‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬يجريه‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬ وقال‭ ‬السيستاني،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬مبعوثة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ […]

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