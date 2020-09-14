اطمئنوا الكتلة الأكبر ستفوز

2020/09/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك بدايات خاطئة تظهر هنا وهناك تدلل على انَّ الوجوه المستهلكة وربما المتعفّنة تنشط بضراوة من أجل اعادة انتاج عناوينها السياسية أو بالأحرى الشخصية في المشهد السياسي العراقي الذي لا يزال يحلم بخط شروع جديد، يكشف عن أصالة معدن العراقي في تقديم الشخصيات الوطنية النزيهة ذات الغيرة العراقية المعروفة، والتي تُتهم اليوم […]

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