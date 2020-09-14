وثيقة تاريخية حول التمثيل العددي لنواب الموصل والمناطق الانتخابية خلال العهد الملكي 1925- 1958م

2020/09/14 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برزت‭ ‬مع‭ ‬تأسيس‭ ‬الحكم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬1921م‭ ‬وتولي‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬الأول‭ (‬1921-‭ ‬1933م‭) ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬تقسيمات‭ ‬العراق‭ ‬الإدارية‭ ‬إلى‭ (‬14‭) ‬لواء‭(‬محافظة‭) ‬هي‭ ‬بغداد‭ ‬الكوت‭ (‬واسط‭), ‬الدليم‭ (‬الرمادي‭-‬الأنبار‭) ‬ديالى‭, ‬البصرة‭, ‬الحلة‭ (‬بابل‭), ‬الديوانية‭ (‬القادسية‭), ‬المنتفك‭ (‬الناصرية‭ – ‬ذي‭ ‬قار‭), ‬العمارة‭ (‬ميسان‭), ‬كركوك‭ (‬التأميم‭), ‬السليمانية‭, ‬أربيل‭, ‬كربلاء‭, ‬النجف‭, ‬الموصل‭ (‬نينوى‭).‬ ‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1969م‭ ‬صدر‭ […]

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